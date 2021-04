Netflix nabywa prawa do dwóch kontynuacji kryminału ''Na noże'' 0

Platforma Netflix zakupiła prawa do dwóch kontynuacji kryminału Na noże. Umowa jaką zawarła z studiem Lionsgate opiewa na niebagatelną kwotę 450 mln dolarów.

fot. materiały prasowe

O prawa do franczyzy walczyły trzy wielkie serwisy streamignowe – Apple, Amazon i Netflix. Zwyciężył ten ostatni, co dla nas jest na duży plus, bowiem serwis ten jest u nas najbardziej powszechnie dostępnym jeśli chodzi o streaming.

Rok temu Lionsgate ogłosiło prace nad kontynuacją hitowego kryminału Na noże z 2019 roku, w którym wystąpiła iście gwiazdorska obsada, na czele z Danielem Craigem, znanym z roli Jamesa Bonda.

Zdjęcia do filmu Na noże 2 rozpocząć mają się 28 czerwca tego roku w Grecji. Niedługo zaczną się castingi do sequela. W kontynuacji z pewnością powróci Daniel Craig, który wcielał się w detektywa Benoita Blanca. Za jej reżyserię ponownie odpowie Rian Johnson. Nie wiadomo czy kontynuacje kręcone będą jednocześnie, czy zdjęcia do trzeciego filmu rozpoczną się dopiero po zakończeniu produkcji pierwszego sequela?

Na noże 2 podobnie jak pierwsza odsłona, będzie czerpała z powieści Agathy Christie, dlatego też możemy się spodziewać kolejnej tajemniczej sprawy badanej przez Benoita Blanca.

O czym opowiadał pierwszy film?

Słynny autor powieści kryminalnych Harlan Trombley zostaje znaleziony martwy w swej posiadłości dzień po 85-tych urodzinach. Śledztwo prowadzi równie elegancki, co dociekliwy detektyw Benoit Blanc. Dzień przed fatalnym zejściem Trombleya w jego posiadłości odbyła się huczna uroczystość z udziałem jego dość szczególnej rodziny. Detektyw Blanc podejrzewa wszystkich, łącznie z najbardziej oddaną służącą denata. Z determinacją i wprawą przedziera się przez sieć rodzinnych zależności, zawiści, wzajemnych oskarżeń i finansowych oczekiwań. Motyw ma tu każdy, jak to w rodzinie. Okazji podczas urodzin seniora rodu również nie brakowało nikomu, ale sprawca może być tylko jeden. Zamknięci w luksusowej posiadłości, poddani nieszablonowym metodom śledczym Blanca, „bliscy” Trombleya zmuszeni są do podjęcia morderczej gry, której wynik do ostatniej chwili pozostanie zagadką.

Źrodło: deadline