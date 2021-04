Olivia Colman gwiazdą filmu miłosnego od reżysera "1917" 0

Jedna z najbardziej rozchwytywanych aktorek ostatnich lat, czyli Olivia Colman, zagra główną rolę w nowym filmie reżyserowanym przez Sama Mendesa, twórcę genialnego wojennego widowiska 1917.

Sam Mendes przygotowuje się do kręcenia kolejnego filmu. Po wielkim sukcesie, jakim był film wojenny 1917, przyszła pora na nieco mniejsze kino. Ceniony twórca nakręci dramat miłosny, do którego sam napisał scenariusz (co ciekawe jest to dla niego debiut, jeśli chodzi o solowe napisanie scenariusza). Produkcja będzie nosiła tytuł "Empire of Light", a jego gwiazdą będzie laureatka Oscara, Olivia Colman.

Dokładny opis filmu "Empire of Light" trzymany jest jeszcze w tajemnicy, ale ma to być dramat miłosny w starym stylu, którego akcja będzie rozgrywała się na południowym wybrzeżu Anglii w latach 80-tych.

Realizację projektu zleciło studio Searchlight. Zdjęcia do filmu będzie tworzył wybitny operator, Roger Deakins, który współpracował z Samem Mendesem przy okazji 1917 (za który otrzymał swojego pierwszego i jak do tej pory ostatniego Oscara) oraz Drogi do szczęścia.

Premiera "Empire of Light" planowana jest na jesień 2022 roku.

Źrodło: The Hollywood Reporter