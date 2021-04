Świetny plakat z bohaterami nadchodzącego "Mortal Kombat" 0

Udostępniono nowy, klimatyczny plakat IMAX do Mortal Kombat. Przypomnijmy, że 23 kwietnia premiera, a taka grafika świetnie nadaje się do podkręcenia jednej z najbardziej oczekiwanej adaptacji gier wideo.

Mortal Kombat generuje ogromne emocje po pełnym akcji zwiastunie, a teraz mamy okazje przyjrzeć się równie efektownemu plakatowi IMAX. Zaprojektowany został przez BossLogic i ukazuje szereg kluczowych postaci z filmu wyreżyserowanego przez Simona McQuoida. Obraz zdecydowanie przywołuje wspomnienia klasycznych okładek gier wideo z serii. Wydaje się, że Warner Bros. wykonał świetną robotę, ożywiając tych kultowych bohaterów i złoczyńców, a film powinien być świetny niezależnie od tego, czy oglądamy go na największym możliwym ekranie (tj. W IMAX), czy w domu w usłudze przesyłania strumieniowego.

W Mortal Kombat wojownik MMA Cole Young, przyzwyczajony do bicia się za pieniądze, nie jest świadomy swojego dziedzictwa ani tego, dlaczego cesarz Outworld Shang Tsung wysłał swojego najlepszego wojownika, Sub-Zero (kriomantę), by wytropił Cole’a. Obawiając się o bezpieczeństwo swojej rodziny, Cole wyrusza na poszukiwanie Sonyi Blade, dzięki pomocy Jaxa, majora sił specjalnych, który nosi tego samego dziwnego smoka, z którym urodził się Cole. Wkrótce trafia do świątyni Lorda Raidena, Starszego Boga i obrońcy Ziemi, który zapewnia sanktuarium tym, którzy noszą znak. Tutaj Cole trenuje z doświadczonymi wojownikami Liu Kangiem, Kung Lao i nieuczciwym najemnikiem Kano, przygotowując się do walki o wszechświat z największymi mistrzami Ziemi przeciwko wrogom z Outworld. Ale czy Cole zostanie wystarczająco mocno popchnięty, aby odblokować swoje arkana – ogromną moc z jego duszy – na czas, aby uratować nie tylko swoją rodzinę, ale także raz na zawsze powstrzymać Outworld?

W obsadzie wystąpią Lewis Tan jako Cole Young, Jessica McNamee jako Sonya Blade, Josh Lawson jako Kano, Tadanobu Asano jako Lord Raiden, Mehcad Brooks jako Jackson "Jax" Bridges, Ludi Lin jako Liu Kang, Chin Han jako Shang Tsung, Joe Taslim jako Bi-Han i Sub-Zero oraz Hiroyuki Sanada jako Hanzo Hasashi i Scorpion.

