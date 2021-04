Wielka noc Netflixa - streamingowy gigant z najwyższą liczbą statuetek 0

Platforma streamingowa Netflix wielkim triumfatorem oscarowej nocy. Amerykański gigant zgarnął najwięcej statuetek ze wszystkich wytwórni filmowych, które brały udział w wyścigu o prestiżową nagrodę.

na zdjęciu Gary Oldman, film "Mank"

Netflix otrzymał łącznie 36 nominacji do Oscara, co już było najlepszych wynikiem ze wszystkich wytwórni. Finalnie Netflix zgarnął siedem statuetek, co także było najlepszym wynikiem całej gali.

Na 93. ceremonii wręczenia Oscarów platforma streamingowa otrzymała Oscary za zdjęcia i scenografię do filmu Mank (sam film zdobył najwięcej nominacji ze wszystkich – aż 10), kostiumy oraz charakteryzację i fryzury do filmu Ma Rainey: Matka bluesa, za najlepszy film dokumentalny, którym okazała się produkcja Ośmiornica, nauczycielka życia, za najlepszy film krótkometrażowy – nagroda powędrowała do filmu Dwóch nieznajomych oraz za najlepszą animację krótkometrażową – Jakby coś, kocham was.

Na drugim miejscu zameldował się Walt Disney, który łącznie zgarnął 5 nagród, jednak były to zdecydowanie ważniejsze statuetki – Nomadland od studia Searchlight Pictures, które należy do Domu Myszki Miki okazało się najlepszym filmem roku. Dodatkowo nagrodzono ten tytuł za najlepszą reżyserię oraz najlepszą aktorkę pierwszoplanową.

Podium zamyka Warner Bros. Pictures z trzema Oscarami. Po dwa Oscary zdobyły Amazon Studios oraz Sony Pictures Classics.

Źrodło: Variety