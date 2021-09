Warner Bros. planuje remake filmu ''Straceni chłopcy'' 0

Kolejna kultowa seria z lat 80 doczeka się swojej odświeżonej wersji. Tym razem trafiło na horror fantasy Straceni chłopcy. Za remake odpowie studio Warner Bros.

kadr z filmu ''Straceni chłopcy''

Stacja The CW zrezygnowała z serialu opartego na wspomnianym filmie. Pałeczkę po niej przejęło Warner Bros. Tyle, że studio nie planuje serialu, a film. Za reżyserię remake’a odpowie Jonathan Entwistle, a scenariusz napisze Randy McKinnon.

Do głównych ról wybrano aktora Noaha Jupe'a znanego z serii Ciche miejsce oraz Jaedena Martella, który wystąpił w obu częściach filmu To.

Film Straceni chłopcy opowiada o braciach, którzy odkrywają, że ich nowe miejsce zamieszkania okupowane jest przez wampiry. Z powodu braku pieniędzy rodzina Emmersonów, zmuszona jest przeprowadzić się do małego nadmorskiego miasteczka. Michael szybko znajduje nowych przyjaciół, problem w tym, że od tego czasu zaczyna się dziwnie zachowywać. Młodszy z braci Sam, zaczyna podejrzewać, że zmienia się on w wampira. Upewnia go w tym Edgar Frog, miejscowy dziwak. Teraz by ratować brata Sam wraz z Edgarem, będzie musiał zabić wszystkich krwiopijców żyjących w Santa Carla.

Źrodło: deadline