Mikołajkowy Maraton Grozy w kinie Helios! 0

Dla wszystkich fanów grozy udział w tym maratonie będzie idealnym prezentem mikołajkowym. Na 3 grudnia, kina Helios przygotowały zestaw czterech filmów, po których nikt nie pozostanie obojętnym.

Charlotte Kirk - "Klątwa młodości"

Na początek dwie przedpremiery, KALENDARZ ADWENTOWY oraz SYN. Następnie polowanie na czarownice w filmie KLĄTWA MŁODOŚCI. Na koniec niezwykle klimatyczne NOCNE ISTOTY. Mroczne legendy, nawiedzone domy, przerażające tajemnice, opętania – to wszystko tylko na Mikołajkowym Maratonie Grozy w Kinie Helios!

Pewne jest, że taka dawka grozy jeszcze długo po powrocie do domu nie pozwoli Wam zasnąć. Czy jesteście na to gotowi?

Start: 03.12.2021, godz. 23:00

Zagrane zostaną:

Eva (Eugénie Derouand) od trzech lat cierpi na paraplegię. Na urodziny dostaje w prezencie dziwny kalendarz adwentowy. Ale to nie tradycyjne smakołyki, które odkrywa każdego dnia, ale bardziej niepokojące, czasem przyjemne, często przerażające i coraz bardziej krwawe niespodzianki. W tym roku Boże Narodzenie będzie zabójcze!

Pewnej nocy w domu Laury zjawiają się tajemniczy ludzie. Choć nie zostawiają po sobie żadnych widocznych gołym okiem śladów, Laura jest przekonana, że chcieli skrzywdzić jej kilkuletniego synka. Kiedy kilka dni później chłopiec przechodzi niepokojącą przemianę, budzą się w nim najmroczniejsze instynkty. David staje się coraz bardziej niebezpieczny, a Laura popada w obłęd i przestaje odróżniać rzeczywistość od swoich przerażających urojeń…

Jest rok 1665. W Anglii wielka zaraza zbiera śmiertelne żniwo, a ludzi ogarnia panika i rozpacz. Grace Haverstock to młoda wdowa, której mąż niedawno popełnił samobójstwo. Kiedy kobietą zaczyna się interesować właściciel ziemski Pendelton, ta szybko gasi jego zapał. W zemście Pendelton niesłusznie oskarża ją o czary. Grace zostaje wtrącona do więzienia za przestępstwo, którego nie popełniła. Czeka ją seria niewyobrażalnych tortur oraz brutalnych i pozbawionych logiki „prób”. Udręczona przez ludzi i nawiedzającego ją demona Grace zrobi wszystko, by oczyścić się z zarzutów.

Ludzie znikający bez śladu, zmarli powstający z grobu, istoty żądne krwi… Wszystko to ma miejsce w jednej z dzielnic Buenos Aires. Trzech ekspertów specjalizujących się w zjawiskach paranormalnych podejmuje się próby rozwiązania mrocznej zagadki, która burzy spokój mieszkańców.

Źrodło: Helios