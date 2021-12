Piotr Adamczyk gwiazdą plakatu promującego serial "Hawkeye" 0

Walt Disney kontynuuje promocję swojego nowego komiksowego serialu o Clincie Bartonie. W sieci zadebiutowała nowa plakat serii Hawkeye, którego bohaterami są liderzy grupy zwanej tracksuit mafia, do której należy postać grana przez Piotra Adamczyka.

fragment plakatu promującego serial "Hawkeye"

Wspomniana tracksuit mafia, okazała się strzałem w dziesiątkę i podbija serca fanów na całym świecie. Grupa gangsterów miała duży swój udział w pierwszych dwóch odcinkach Hawkeye i prawdopodobnie będą często popowracać na ekrany.

Przebywający w Nowym Jorku były Avenger, Clint Barton ma pozornie prostą misję: wrócić do swojej rodziny na Boże Narodzenie. Czy uda mu się to zadanie? Może z pomocą Kate Bishop, 22-letniej łuczniczki, która marzy o zostaniu superbohaterką. Zostają oni zmuszeni do współpracy, gdy przeszłość Bartona zacznie im zagrażać znacznie bardziej niż świąteczny duch.

plakat serialu Hawkeye

Premiera 3. epizodu serialu Hawkeye już 1 grudnia.

Źrodło: marvel