"Dune: Part 2" - scenariusz do kontynuacji jest już niemalże gotowy

Cały czas trwają prace przygotowawcze do realizacji filmu Dune: Part 2 . Aktualnie Denis Villeneuve zajęty jest końcówką prac nad scenariuszem wyczekiwanego widowiska.

Denis Villeneuve wyjawił, że presja związana z filmem Dune: Part 2 jest równie wysoka, co przy okazji "jedynki". Nie jest to oczywiście zaskakujące z racji historii, z którą kanadyjski filmowiec musi się mierzyć.