Będzie 2. sezon serialu ''Severance'' 0

Platforma Apple TV+ dała zielone światło na realizację drugiego sezonu thrillera Severance. Produkcja ta opowiada o skutkach dziwacznego eksperymentu.

fragment plakatu promującego serial ''Severance''

Pierwszy sezon zadebiutował w lutym tego roku. W piątek wyemitowany zostanie finałowy odcinek pierwszej serii. Decyzja włodarzy platformy świadczy o sukcesie serialu.

Informacja o przedłużeniu produkcji na drugi sezon pojawiła się na oficjalnej stronie platformy na Twitterze.

Główną rolę w produkcji gra Adam Scott. Wciela się on w Marka Scouta, pracownika złowieszczej korporacji Lumon Industries, który decyduje się wziąć udział w dziwnym eksperymencie. Nosi on nazwę 'odcięcie'. Polega na całkowitym odseparowaniu od siebie wspomnień tych z pracy i tych z życia prywatnego. Pracownicy będąc w pracy nie będą pamiętać niczego z swojego życia, a będąc w domu nie będą pamiętać nic z pracy. Ciekawe nieprawdaż? Do czego to jednak doprowadzi? Z pewnością do niczego dobrego… Gdy Mark znajdzie się w centrum pewnej tajemnicy, zmuszony zostanie do jej rozwikłania i skonfrontowania się z prawdziwą naturą swojej pracy i samym sobą.

Szczegóły fabularne kontynuacji nie są jeszcze znane. Reżyserem i producentem pierwszego sezonu jest Ben Stiller, a scenarzystą Dan Erickson.

Źrodło: Twitter