Frank Langella usunięty z obsady nowego serialu Mike'a Flanagana - zastąpił go Bruce Greenwood 0

Frank Langella, aktor który niegdyś wcielił się w Zorro oraz hrabiego Draculę, teraz miał wystąpić w serialu grozy Mike'a Flanagana The Fall of the House of Usher. Został jednak usunięty z produkcji ze względu na swoje niestosowne zachowanie.

Bruce Greenwood, serial ''Rezydenci''

Skargę na niego wniosła jedna z aktorek, która podobno padła ofiarą niestosownego żartu z jego strony. Początkowo Langella został zawieszony, a Netflix wszczął wewnętrze śledztwo. Musiało ono jednak potwierdzić zarzuty stawiane aktorowi, bowiem Langella na dobre pożegnał się z produkcją.

Langella wcielić miał się w rolę Rodericka Ushera, seniora rodu. Teraz jego miejsce zajął Bruce Greenwood znany m.in. z filmu Doktor Sen za reżyserię i scenariusz którego odpowiada również Flanagan czy serialu Rezydenci. Langella zdążył już nakręcić kilka scen ze swoim udziałem. Teraz będą musiały one zostać powtórzone z nowym aktorem.

Serial The Fall of the House of Usher opiera się na noweli grozy Edgara Allana Poego noszącej tytuł Zagłada domu Usherów. Książka ta porusza tematy szaleństwa, izolacji i rodziny, a więc wszystko to co Flanagan umieszczał już w swoich wcześniejszych projektach. Fabularne szczegóły serialu trzymane są w tajemnicy. Ma on jednak nie czerpać tylko z wspomnianej noweli, ale także z innych prac Poego.

The Fall of the House of Usher składać ma się z ośmiu odcinków. Data premiery serialu nie jest jeszcze znana.

