Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Box Office: "Top Gun: Maverick" zalicza miękkie lądowanie i zgarnia worek pieniędzy na otwarcie 0

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały na to, że Top Gun: Maverick będzie kasowym sukcesem. Tym razem przewidywania okazały się prawdą.

Top Gun: Maverick odnotował znakomitą sprzedaż biletów na premierę filmu w amerykańskich kinach. Widowisko z Tomem Cruise’em zarobiło 124 miliony dolarów w rekordowej liczbie 4732 kin w Ameryce Północnej. Oczekuje się, że Paramount i Skydance dadzą radę zarobić wraz z poniedziałkiem 151 milionów dolarów, przeciwstawiając się oczekiwaniom, a jednocześnie starając się ustanowić nowy rekord w weekend otwarcia Memorial Day – na ten moment numerem jeden jest film Piraci z Karaibów: Na krańcu świata, który wystartował z 153 milionami dolarów.

Top Gun: Maverick stał się tym samym najbardziej dochodowym otwarciem w karierze Toma Cruise’a. Co więcej, to dopiero pierwszy film w jego karierze, który przekroczyć na otwarcie 100 mln dolarów. Wojna światów, która miał premierę w 2005 roku zarobiła 64 miliony dolarów i była do tej pory największym weekendem otwarcia Cruise’a.

Produkcja dorzuciła także pokaźną sumę z kin na świecie. 124 milionami dolarów jest imponującą sumą, ponieważ film nie jest wyświetlany na kluczowych terytoriach w kontekście box office’u, czyli w Chinach i Rosji. W sumie Top Gun: Maverick zarobił na całym świecie 248 milionów dolarów.

Źrodło: Variety