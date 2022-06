Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Box Office: Maverick nie ma sobie równych - wielki drugi weekend "Top Gun"! 0

Top Gun: Maverick jeszcze raz bombarduje amerykański box office i bez problemów zwycięża w zestawieniu minionego weekendu.

W drugi weekend po premierze filmu Top Gun: Maverick, wytwórnia Paramount Pictures ma wielkie powody do radości. Widowiskowy film akcji z Tomem Cruise’em zarobił 86 milionów dolarów w 4751 kinach w Ameryce Północnej. Ten wynik plasuje tytuł w pierwszej dziesiątce najbardziej dochodowych drugich weekendów w historii amerykańskiego box office’u. Na ten moment w samej Ameryce Północnej Top Gun: Maverick zarobił 291 milionów dolarów. Oznacza to, że sequel stał się najbardziej dochodowym filmem w karierze Toma Cruise’a, jeśli chodzi o amerykańskie kina. Do tej pory numerem jeden była Wojna Światów, która zarobiła przez okres pobytu w kinach 243 mln dolarów.

Top Gun: Maverick zaliczył zaledwie 32% spadek względem weekendu Memorial Day. Według Comscore to najniższy spadek w drugim tygodniu dla filmu, który wystartował kwotą 100 milionów dolarów lub więcej – nawet te dobrze recenzowane hity kasowe spadają zazwyczaj w drugim weekendzie o około 50%. Dla porównania, ostatnie hitowe superprodukcje Marvela, czyli Spider-Man. Bez drogi do domu i Doktor Strange w multiwersum obłędu spadły o ponad 60%, natomiast Batman spadł o 50% w drugim weekend.

Maverick lata również bardzo wysoko na świecie. Do tej pory widowisko globalnie zarobiło 548 milionów dolarów i na razie nie zanosi się na to, aby zdecydowało się obniżać loty.

Źrodło: Variety