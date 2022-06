Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Top Gun: Maverick" przekracza 800 mln dolarów w box office! 0

Tom Cruise to legenda kina akcji, która pobiła swój kolejny rekord. Arcydzieło kino rozrywkowego jakim niewątpliwe jest Top Gun: Maverick przekroczyło 800 mln dolarów na świecie!

Przed premierą filmu Top Gun: Maverick mało kto spodziewał się, że widowisko w reżyserii Josepha Kosinskiego stanie się największym kasowym hitem 2022 roku. Co więcej sequel filmu z lat 80., został najbardziej kasowym tytułem w karierze Toma Cruise’a.

Top Gun: Maverick zarobił do tej pory 422,1 mln dolarów w Ameryce Północnej oraz 384,2 mln dolarów na arenie międzynarodowej, co daje globalnie wynik rzędu 806,3 mln dolarów. W ten sposób dotychczasowy lider na liście tytułów odtwórcy tytułowej roli, czyli Mission: Impossible – Fallout spada na drugą lokatę z kwotą 791 milionów dolarów. Warto odnotować, że superprodukcja z myśliwcami zdołała zarobić takie pieniądze w ciągu zaledwie trzech tygodni, co powinno wystarczyć, aby przekroczyć globalnie miliard dolarów!

Oczywiście Top Gun: Maverick został również numerem jeden Toma Cruise’a w Ameryce Północnej. Stało się to już dosyć dawno temu, ponieważ dotychczasowy lider, czyli Wojna światów zarobił "zaledwie" 234 miliony dolarów.

Jak widać Top Gun: Maverick cały czas ma się dobrze i zapewne jeszcze kilka rekordów przed nim. A Wy byliście już w kinie filmie Kosinskiego?

Źrodło: The Hollywood Reporter