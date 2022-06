Aktualnie Emilia Clarke pracuje przy nowym serialu Marvel Studios zatytułowanym Secret Invasion. Swoją aktualną pozycję w Hollywood oraz status gwiazdy zawdzięcza roli Daenerys Targaryen w kultowym serialu Gra o tron, dlatego też dziennikarze często proszą ją o komentarz związany z nowymi projektami osadzonymi w tym uniwersum. Najnowsze informacje dotyczą spin-offu o Jonie Snow.

Emilia Clarke miała okazję udzielić wywiadu, w którym powiedziała, że Kit Harington, czyli aktor grający Jona Snowa powiedział jej, że spin-off jest w planach stacji HBO.

Opowiedział mi o tym. I wiem, że on istnieje. To się stanie. O ile rozumiem, został stworzony przez Kita, więc jest w nim od początku. Tak, więc to co będziemy oglądać, mam nadzieję, powstanie za sprawą Kita Haringtona.