BreakThru Films ponownie otwiera studio "Chłopów" w Kijowie

Trwają prace malarskie nad Chłopami – współczesną adaptacją noblowskiej powieści Reymonta z udziałem m.in. Mirosława Baki, Małgorzaty Kożuchowskiej, Sonii Bohosiewicz, Macieja Musiała, Doroty Stalińskiej, Roberta Gulaczyka i Kamili Urzędowskiej. Do malarzy pracujących w studiach w Polsce, Litwie i Serbii ponownie dołączyła grupa artystów w studiu w Kijowie, zamkniętym przez 6 miesięcy z powodu wojny.

Tuż po otwarciu studia "Chłopów" w Kijowie, rozpoczęła się wojna. Byliśmy zmuszeni do natychmiastowego zamknięcia pracowni, podjęliśmy działania w celu wydostania wszystkich naszych kolegów i artystów do Polski. Niestety nie wszystkim malarzom udało się uciec z kraju i nie mogli znaleźć alternatywnej pracy w wojennym chaosie. Dlatego naszą ambicją było ponowne otwarcie naszego studia, gdy tylko będzie to bezpieczne.

wyjaśnia Hugh Welchman, producent "Chłopów"

BreakThru Films dodatkowo postanowiło wesprzeć ukraińskich uchodźców poprzez przekazanie na aukcję charytatywną oryginalnych obrazów oraz unikatowych przedmiotów z kultowego filmu Twój Vincent z 2017 roku. Aukcja na portalu one.bid rozpoczyna się 24 sierpnia i potrwa do 24 września 2022 roku. Fani nominowanej do Oscara animacji licytować będą mogli oryginalne obrazy użyte w filmie – portrety Douglasa Bootha, oraz Eleanor Tomlinson, filmowe łóżko oraz zestaw malarski Vincenta, plakaty i książki z autografami autorów. Cały dochód z aukcji zostanie przekazany Fundacji Rozwoju Dzieci, otwierającej 100 centrów opieki i edukacji dla dzieci z Ukrainy.

Zaraz po wybuchu wojny pojechałem na granicę po naszą ukraińską producentkę Olgę i jej rodzinę. Zatrzymali się w moim domu przez chwilę, zastanawiając się, co dalej. Większość osób, które przyjechały do Polski, chce znaleźć lub kontynuować pracę, ale jest to praktycznie niemożliwe, jeśli masz małe dzieci. Mieliśmy szczęście znajdując miejsce dla córek Olgi

bq. w polskich szkołach i przedszkolach, ale nie każdy ma taką możliwość. Dlatego zdecydowaliśmy się przeznaczyć dochód z aukcji na wsparcie programu Fundacji Rozwoju Dzieci otwierającej całodzienne przedszkola i żłobki w całej Polsce, aby ukraińskie dzieci miały zapewnioną odpowiednią opiekę, a matki znalazły zatrudnienie i dzięki temu mogły utrzymać rodzinę.

mówi Sean Bobbitt, producent z BreakThru Films

Ukraińskie malarki z BreakThru Films są wśród 3,5 miliona ukraińskich uchodźców, którzy przyjechali do Polski po wybuchu wojny. Zdecydowaną większość uchodźców stanowią kobiety z dziećmi. By dać im szansę na adaptację do życia w nowym kraju Fundacja Rozwoju Dzieci (FRD) w partnerstwie z organizacjami międzynarodowymi oraz we współpracy

z samorządami i lokalnymi organizacjami pozarządowymi otwiera bezpłatne Spynki – czyli całodzienne miejsca opieki i edukacji dla ukraińskich dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym. W stworzonym przez Fundację modelu zostały ujęte specjalne potrzeby emocjonalne rodzin uchodźczych. Do pracy z dziećmi i matkami Fundacja szkoli i zatrudnia ukraińskie i polskie animatorki. Aktualnie, dzięki finansowemu wsparciu United Nations Children’s Fund (UNICEF), Fundacja prowadzi 35 Spynek na terenie całej Polski.

W Polsce od zawsze brakowało dobrej jakości miejsc opieki i edukacji dla małych dzieci. Zdajemy sobie sprawę, że zapewnienie bezpiecznego środowiska rozwoju dla każdego dziecka jest kwestią fundamentalną. Otwierane przez naszą Fundację Spynki pozwalają matkom odzyskać częściowo kontrolę nad życiem. Pomaga im w tym świadomość, że ich dzieci są pod dobrą opieką. Nasz plan zakłada utworzenie 100 Spynek, ale jeżeli wojna się nie skończy i będzie potrzeba, żeby powstało ich 300, to zrobimy wszystko, żeby to się stało.

mówi Monika Rościszewska-Woźniak, prezeska Fundacji Rozwoju Dzieci

Link do aukcji: AUKCJA

Źrodło: NEXT FILM