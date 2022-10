''Raymond i Ray'' - oficjalny zwiastun nowego filmu Rodrigo Garcia 0

Ukazał się oficjalny zwiastun filmu Raymond i Ray powstającego dla platformy Apple TV+. Opowiada on o przyrodnich braciach, którzy spotykają się na pogrzebie swojego ojca.

''Raymond i Ray''

W głównych bohaterów wcielają się Ewan McGregor i Ethan Hawke. To przyrodni bracia, którzy do tej pory żyli w cieniu okropnego dla nich ojca. Żyjąc w tak niesprzyjających warunkach udało się im jednak zachować poczucie humoru, a nadchodzący pogrzeb rodzica pomaga im uporać się z samymi sobą poprzez wyrzucenie z siebie gniewu i bólu co skutkuje u nich niemałym szaleństwem z kopaniem grobów włącznie.

Za reżyserię i scenariusz do filmu odpowiada Rodrigo Garcia, który na swoim koncie ma m.in. scenariusz do thrillera science fiction Grawitacja czy dramatu Matka i dziecko. Producentem wykonawczym Raymond i Ray jest zaś zdobywca Oscara Alfonso Cuarona.

Film najpierw trafi na kinowy ekran, a będzie miało to miejsce 14 października. Tydzień później, 21 października Raymond i Ray zadebiutuje na Apple TV+.

McGregora w ostatnim czasie oglądać mogliśmy w filmie Doktor Sen, Hawke zaś zatrudniony został przez Marvela do odegrania roli Moon Knighta.

