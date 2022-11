Yahya Abdul-Mateen II może zagrać superbohatera Marvela w nowym serialu 0

Po zagraniu w filmach o Aquamanie i wcieleniu się w postać Black Manty, aktor Yahya Abdul-Mateen II może niebawem pojawić się w konkurencyjnym uniwersum. 35-latek jest faworytem do zagrania głównej roli w nowym serialu Marvel Studios, który miałby powstać z myślą o platformie streamingowej Disney+.

Yahya Abdul-Mateen II - "Aquaman"

Wonder Man zmierza do Kinowego Uniwersum Marvela i bardzo możliwe, że będzie nim Yahya Abdul-Mateen II. To właśnie ten amerykański aktor jest na szczycie listy życzeń studia i już niedługo może zostać oficjalnie superbohaterem Marvela. Yahya Abdul-Mateen II rozpoczął już rozmowy negocjacyjne w sprawie dołączenia do obsady aktorskiej.

Wonder Man, czyli Simon Williams to postać charakteryzująca się nadludzką siłą, odpornością na obrażenia oraz szybkością. Jego niezwykłe moce są efektem wystawienia go na działanie energii jonowej, dlatego też nosi okulary przeciwsłoneczne, które ukrywają jego czerwone oczy – efekt uboczny mocy jonowej.

Jeszcze apropo obsady aktorskiej. Marvel Studios poszukuje także aktorki do głównej roli kobiecej oraz aktora, który wcieli się w rolę menadżera Simona Williamsa – postać w komiksach pracowała, jako hollywoodzki kaskader, a także marzyła o hollywoodzkiej karierze.

Będziemy Was oczywiście informowali o dalszym rozwoju tego projektu. Na ten moment nie ma niestety informacji, kiedy mogłoby dojść do premiery serialu "Wonder Man" na platformie streamingowej Disney+.

Źrodło: Screen Geek