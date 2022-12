Tom Cruise w spektakularny sposób podziękował fanom za wspieranie "Top Gun: Maverick" 0

Tom Cruise znowu zaskakuje. Aktor w spektakularny sposób podziękował fanom Top Gun: Maverick za wspieranie największego tegorocznego hitu.

Tom Cruise - "Top Gun: Maverick"

Paramount Pictures zamieścił w sieci specjalny materiał wideo z planu zdjęciowego filmów z serii "Mission: Impossible". Aktualnie aktor oraz ekipa zdjęciowa przebywają w Republice Południowej Afryki, gdzie kręcą zdjęcia do dwóch części. Po raz kolejny Tom Cruise podjął się niezwykłego wyczynu kaskaderskiego – wyskoczył z samolotu! Co ciekawe hollywoodzki gwiazdor wykorzystał tę sposobność do podziękowania fanom za oglądanie i wspieranie widowiska Top Gun: Maverick.

W materiale pojawia się też Christopher McQuarrie, który przypomina aktorowi, że mają ujęcie do nakręcenia. Wideo zamieszczone przez wytwórnię znajdziecie poniżej:

Top Gun: Maverick to na ten moment najbardziej kasowy film 2022 roku. Sequel klasyka z lat 80. zarobił ponad 1,4 mln dolarów. Jedynym tegorocznym tytułem, który może mu dorównać lub go prześcignąć jest Avatar: Istota wody, który w miniony weekend zameldował się w kinach.

Jeśli chodzi o kolejne filmy z udziałem Toma Cruise’a, czyli Mission: Impossible – Dead Reckoning – Part One oraz Mission: Impossible – Dead Reckoning – Part Two, to wejdą one do kin kolejno 14 lipca 2023 roku i 28 czerwca 2024 roku.

