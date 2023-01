Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Break Point" - zwiastun nowej produkcji od twórców znakomitego serialu dokumentalnego "Formula 1: Jazda o życie" 0

Platforma Netflix zaprezentowała zwiastun nowej produkcji traktującej o tenisie, która nosi tytuł Break Point. Zapowiedź znajdziecie w dalszej części artykułu.

Felix Auger-Aliassime - "Break Point"

Break Point towarzyszy — na korcie i poza nim — grupie tenisistów, którzy rywalizują w meczach o najwyższą stawkę z nadzieją na wygranie finału i marzeniami o zostaniu numerem jeden na świecie. Twórcy dokumentu Break Point śledzą losy najlepszych graczy przez cały rok, podróżując z nimi po całym świecie na cztery Wielkie Szlemy oraz turnieje ATP i WTA.

Break Point jest serialem twórców Formula 1: Jazda o życie, który opowiada o doborowych tenisistach i tenisistkach uczestniczących w wyczerpujących turniejach wielkoszlemowych i innych organizowanych na całym świecie zawodach, a także o ich życiu na korcie i poza nim. Tych sportowców łączy wspólne marzenie — chwycić w ręce puchar i zostać numerem jeden. Ponieważ właśnie teraz część legend tenisa zbliża się do kresu swojej kariery, to nowe pokolenie dostaje szansę, aby zabłysnąć w świetle reflektorów. Break Point to rozgrywająca się na przestrzeni jednego roku szczera i kameralna opowieść właśnie o tych zawodnikach, którzy biorą udział w turniejach z serii ATP i WTA Tour. Widzowie będą mieli wyjątkową okazję zajrzeć za kulisy pełnego napięcia życia jednych z najlepszych tenisistów i tenisistek na świecie — od niebezpiecznych kontuzji i załamań emocjonalnych po wielkie zwycięstwa i chwile prywatności z dala od kortu.

Premiera 13 stycznia.

Źrodło: Netflix