Tom Bombadil może pojawić się w 2. sezonie "Władcy Pierścieni"

W sieci pojawiła się plotka sugerująca, że w 2. sezonie serialu Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy pojawi się tajemniczy Tom Bombadil.

fragment plakatu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy"

Na razie tę informacje należy traktować z przymrużeniem oka, ale w sieci pojawiła się interesująca plotka, która sugeruje, że w nowym sezonie widowiska od Prime Video zobaczymy Toma Bombadila. Według portalu TheOneRing.net, który w przeszłości miał kilka sukcesów, jeśli chodzi o informacje związane z projektem, tajemnicza postać została już obsadzona, a aktor, który będzie wcielał się w Toma Bombadila miał już okazję przywitać się z obsadą aktorską na planie 2. sezonu serialu Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy.

Tom Bombadil to postać, która została przedstawiona w powieści J.R.R. Tolkiena, kiedy Frodo i jego kompania przedzierali się przez Stary Las w "Drużynie Pierścienia". Była to tajemnicza, aczkolwiek niezwykle potężna postać, która co ciekawe mogła założyć Pierścień bez konsekwencji w postaci stania się niewidzialnym. Co więcej w momencie, w którym Frodo założył go na swoją dłoń, Tom nadal go widział. Pierścień nie miał wpływu na Bombadila, a on sam był jedną z najstarszych istot w królestwie.

Warto odnotować, że postać nie pojawiła się w trylogii Petera Jacksona, co było dla wielu fanów rozczarowujące.

Z pewnością będziemy monitorowali informacji związane z obsadzeniem Toma Bombadila w serialu Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy.

Źrodło: TheOneRing.net