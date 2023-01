Krysten Ritter może powrócić jako Jessika Jones w "Daredevil: Born Again" 0

Daredevil: Born Again to jeden z najgorętszych projektów Marvela, który w przyszłości zawita na platformie Disney+. W sieci co chwila pojawiają się nowe informacje oraz spekulacje dotyczące tego serialu. Najnowsze z nich dotyczącą powrotu Jessiki Jones!

Czy powrót Jessiki Jones do uniwersum Marvela jest możliwy? Jak najbardziej tak! Nie jest tajemnicą, że Marvel Studios zatrudnia aktorów, którzy mieli okazję wcielać się w komiksowych bohaterów w serialach, które pierwotnie powstały dla Netflixa. W MCU zadebiutowali już Charlie Cox oraz Vincent D'Onofrio. Nie ma też większych przeszkód, aby dołączyła do nich Krysten Ritter.

Odtwórczyni roli Jessiki Jones ostatnimi czasy udostępniła na Instagramie kilka zdjęć z siłowni. To co jednak wzbudziło zainteresowanie fanów, to fakt, że aktorka miała na sobie koszulkę z Daredevilem. Oczywiście zaowocowało to masą spekulacji na temat powrotu Krysten Ritter do roli Jessiki Jones.

Na ten moment nigdzie nie zostało potwierdzone, że aktorka pojawi się w serialu Daredevil: Born Again. Warto też przypomnieć, że swego czasu donoszono, że aktorka dostała ofertę zagrania w kilku odcinkach innego marvelowskiego serialu – Echo. Niestety oferta została odrzucona z powodu napiętego harmonogramu.

Miejmy nadzieję, że w przypadku Ritter jest coś na rzeczy i jeszcze dane nam będzie zobaczyć ją w roli superbohaterki Marvela.

