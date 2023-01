"The Boogeyman" Stephena Kinga trafi jednak do kin

Wygląda na to, że fani Stephena Kinga otrzymają nieoczekiwaną adaptację na dużym ekranie jednego ze starych opowiadań mistrza. The Boogeyman miał początkowo zadebiutować na Hulu jeszcze w tym roku, ale według nowych informacji, trafi on do kin, dzięki pozytywnym opiniom podczas pokazów testowych. Klasyczna opowieść o horrorze Kinga pojawi się w kinach 2 czerwca, a premiera w serwisie Hulu zostanie przełożona na późniejszy termin.