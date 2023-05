Będą kolejne krwawe filmy o Kubusiu Puchatku i Piotrusiu Panu - wyprodukuje je Red Shadow Studios 0

Przejście do domeny publicznej kultowych postaci z bajek zrodziło wysyp pomysłów na całkowite inne ich wykorzystanie niż w oryginale. Jednego krwawego Kubusia Puchatka już mieliśmy i jak się okazuje na tym się nie skończy. Będzie nowy film o tym mieszkańcu Stumilowego Lasu i nie odpowie za niego Rhys Frake-Waterfield. Podobnie jak za produkcję o Piotrusiu Panu.

''Puchatek: Krew i miód''

Niemiecki dystrybutor Dolphin Medien nawiązał współpracę z brytyjskim domem produkcji horrorów Red Shadow Studios i to właśnie spod ich skrzydeł wyjdą dwa horrory z Kubusiem Puchatkiem i Piotrusiem Panem w rolach głównych.

Pierwszy z nich nosić ma tytuł Winnie the Pooh: Death House. Projekt ten ma być połączeniem Nieznajomych i Nocy oczyszczenia. Za jego scenariusz odpowiada Adam Stephen Kelly, a za kamerą stanie S.J. Evans. Fabuła filmu ukaże zemstę dorosłych już członków pewnego kultu, którzy jako dzieci byli dręczeni przez dorosłych. Teraz po latach pragną okrutnej zemsty. Jak w tą tematykę wpisany zostanie Kubuś Puchatek, nie wiemy. Zdjęcia do filmu powstaną w Wielkiej Brytanii.

Scenariusz jest ciekawy i zawiera wiele ikonicznych efektów wizualnych, a my zebraliśmy wspaniałą młodą obsadę z wielkim gwiazdorskim potencjałem. Cieszę się, że będę mógł podzielić się tym mrocznym i niepokojącym horrorem ze światem powiedział Evans.

Drugi horror otrzymał tytuł Peter Pan Goes to Hell. Ten projekt będzie łączył w sobie styl Psychozy i filmu Koszmary. Scenarzysta jest ten sam co przy Kubusiu Puchatku. Phil Claydon wyreżyseruje slasher.

Dorastałem na niskobudżetowych horrorach takich mistrzów jak Sam Raimi, Wes Craven i Peter Jackson. W ostatnich czasach zaniknęło tworzenie horrorów na wysokim poziomie koncepcyjnym przy niewielkim budżecie, więc bardzo się cieszę z takiej możliwości i współpracy z Red Shadow Studios. Niech rozpocznie się chaos powiedział Claydon.

Źrodło: Variety