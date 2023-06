Zwiastun krótkometrażówki z postaciami z niezwykle wzruszającej animacji ''Odlot'' 0

Jeden z najbardziej wzruszających i uwielbianych przez widzów filmów animowanych studia Pixar Odlot, doczekał się swojej krótkometrażowej kontynuacji. Film noszący tytuł ’’Carl’s Date’’ wyświetlany będzie przez seansami Między nami żywiołami. Zobaczcie jego zwiastun.

W Carl’s Date Carl i Dug powracają, aby zmierzyć się z wielkim wyzwaniem: przygotowaniem Carla na pierwszą randkę od czasu śmierci jego żony Ellie. Carl zgadza się pójść na randkę z przyjaciółką, nie ma jednak pojęcia jak wyglądają randki w dzisiejszych czasach. Z pomocą przychodzi Dug.

Ellie w Odlocie odegrała bardzo wielką rolę, pomimo tego, że jej odejście miało miejsce przed wszelkimi głównymi wydarzeniami w animacji. Obecność kobiety i tego jak wielką miłością darzył ją Carl czuć było przez cały film. Początkowa sekwencja ukazująca historię tej pary to zarówno najpiękniejsza jak i najsmutniejsza część Odlotu. Wprowadza ona temat miłości, żalu i tęsknoty za drugim człowiekiem, co poruszane jest w trakcie trwania całego filmu.

Odlot to animacja nagrodzona dwoma Złotymi Globami i dwoma Oscarami. Opowiada ona o mężczyźnie, który od najmłodszych lat chciał przeżyć podróż swojego życia, lecz się nie udało. Teraz jako samotny starzec nie wie co ze sobą zrobić po śmierci swojej ukochanej żony. Carl po pewnym incydencie ma trafić do domu spokojnej starości. Zirytowany tym faktem wypuszcza tysiące balonów przez komin, które unoszą cały dom. Jego celem jest Ameryka Południowa. Po pewnym czasie spostrzega, że nie leci sam. Na werandzie znajduje się mały chłopiec Russel. Zaprzyjaźniają się. Wkrótce poznają strusia Stefana i gadającego psa.

Źrodło: Collider