Reżyser "To" zajmie się nowym filmem o Batmanie "The Brave and the Bold"

Reżyser Flasha i horroru To, Andy Muschietti, znalazł swój kolejny projekt. Warner Bros. ogłosił, że wyreżyseruje nadchodzący film Batman DC Universe zatytułowany The Brave and the Bold.

fragment plakatu serialu "The Brave and the Bold"

Szefowie DC Studios, James Gunn i Peter Safran, wyjaśnili wybór Andy’ego Muschiettiego i powiedzieli, że była to łatwa decyzja.

Widzieliśmy The Flash jeszcze przed objęciem sterów w DC Studios i wiedzieliśmy, że jesteśmy w rękach nie tylko wizjonerskiego reżysera, ale ogromnego fana DC. To wspaniały film — zabawny, emocjonalny, porywający — a sympatia i pasja Andy’ego do tych postaci i tego świata po prostu rezonuje w każdej klatce. Więc kiedy przyszedł czas na znalezienie reżysera dla The Brave and the Bold, tak naprawdę wybór był tylko jeden. Na szczęście Andy powiedział tak, Barbara zgodziła się z nami produkować i byliśmy w drodze. To niezwykły zespół i nie moglibyśmy mieć lepszych ani bardziej inspirujących partnerów, gdy rozpoczynamy tę ekscytującą nową przygodę w DCU.

wyjawili Safran i Gunn

Nie ogłoszono żadnej obsady The Brave and the Bold. Przewodniczący DC James Gunn wyjaśnił, że Batman nie będzie grany w tym filmie przez Bena Afflecka ani Roberta Pattinsona. Dodajmy także, że to trzeci film w DCU, który ma reżysera. James Gunn wyreżyseruje Superman: Legacy, a James Mangold wyreżyseruje Swamp Thing. Nie ma jeszcze słowa o dacie premiery.

Przypomnijmy, że pod takim samym tytułem (Batman: Odważni i bezwzględni) mogliśmy oglądać już serial animowany emitowany w latach 2008-2011.

