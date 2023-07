Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Szykujcie się na prawdziwą wizualną ucztę - oto nowy zwiastun "Twórcy" 0

20th Century Studios, New Regency i Entertainment One przedstawiają thriller sci-fi Twórca w reżyserii Garetha Edwardsa – czyli człowieka odpowiedzialnego za takie wizualne perełki, jak Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie oraz Godzilla. Dzisiaj mamy dla Was nowy zwiastun widowiska!

W filmie występują: John David Washington, Gemma Chan, Ken Watanabe, Sturgill Simpson, debiutantka Madeleine Yuna Voyles i zdobywczyni Oscara® Allison Janney. Scenariusz filmu napisali Gareth Edwards i Chris Weitz na podstawie opowiadania Edwardsa.

Producentami są Gareth Edwards, Kiri Hart, Jim Spencer, i Arnona Milchana, a role producentów wykonawczych objęli Yariv Milchan, Michael Schaefer, Natalie Lehmann, Nick Meyer i Zev Foreman.

Podczas wojny toczącej się pomiędzy ludźmi a siłami sztucznej inteligencji, Joshua (Washington), były agent służb specjalnych, którego żona zaginęła w niejasnych okolicznościach, zostaje zrekrutowany do wytropienia i zlikwidowania nieuchwytnego architekta zaawansowanej technologii. Poszukiwany twórca wynalazł broń, która może przyczynić się do zakończenia wojny, ale też niesie niebezpieczeństwo unicestwienia całej ludzkości. Joshua i jego zespół elitarnych agentów, przekraczając linie wroga, docierają do mrocznego miejsca, gdzie odkrywają, że bronią będącą zagrożeniem dla świata, którą mieli zniszczyć, jest sztuczna inteligencja w postaci małego dziecka.

Twórca tylko w kinach od 29 września 2023 roku.

Źrodło: Disney