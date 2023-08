Box Office: "Blue Beetle" wyprzedza "Barbie" w USA 0

Zajęło to miesiąc, ale Barbie w końcu spadła ze szczytu Box Office w USA. Blue Beetle, najnowsza oferta z uniwersum DC, wskoczyła na pierwsze miejsce.

kadr z filmu "Blue Beetle"

Film zarobił 25,4 miliona dolarów – skromnym otwarci dla produkcji o superbohatera i najniższe jak dotąd dla DCEU. Kwota ta jest wyższa niż 16,7 miliona dolarów Wonder Woman 1984 i nieco niższa niż 26,2 miliona dolarów (Legion Samobójców: The Suicide Squad) Legion Samobójców: The Suicide Squad (2021) (f826283!!), ale tutaj musimy dodać, że te filmy zostały opublikowane w HBO Max podczas pandemii. Blue Beetle nie dorównał otwarciu Shazam! Gniew bogów z 30,1 milionami dolarów, film, który na całym świecie zarobił 167 miliony dolarów.

Jedyną inną nowością była komedia Universal Spuszczone ze smyczy z oceną R, z głosami Willa Ferrella i Jamiego Foxxa, która rozbiła się jedyne 8,3 miliona dolarów.

Barbie w tym tygodniu zajęła 2. miejsce z 21,5 milionami dolarów, przynosząc zysk w USA siegajacy 567 milionów dolarów i światowy zarobek do 1,279 miliarda dolarów, co czyni go najbardziej dochodowym filmem wszechczasów Warner Bros.

Oppenheimer Christophera Nolana również dobrze sobie radzi, przynosząc kolejne 10,6 mln USD, podnosząc łączną kwotę do 285,2 mln USD w kraju i 717,8 mln USD na całym świecie. Jest to obecnie najbardziej dochodowy film, który nie osiągnął pierwszego miejsca w USA, a obecnie jest piątym najbardziej dochodowym filmem z oceną R wszechczasów na świecie, za Jokerem (1,066 mld USD), Deadpoolem 2 (786 mln USD), Deadpool (781 mln dolarów) i Matrix Reaktywacja (738 mln dolarów). Do przyszłego tygodnia przeskoczy Incepcję (728 milionów dolarów), stając się trzecim co do wielkości filmem reżysera.

Źrodło: Deadline