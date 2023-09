Paweł Domagała gwiazdą serialu "Rafi" nowej produkcji Polsat Box Go

Nowa produkcja Rafi w reżyserii Bartosza Prokopowicza już 6 października premierowo w Polsat Box Go. To pełna historia lekkoducha imieniem Rafi (Paweł Domagała), który w wyniku niespodziewanych wydarzeń podejmuje wyzwanie, by stać się lepszym człowiekiem. Pomaga mu w tym ironiczna i błyskotliwa wysłanniczka z zaświatów – Krystyna (Danuta Stenka).