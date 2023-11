Anya Taylor-Joy może dostać kontrowersyjną rolę w ''Fantastic 4'' 0

Trwa kompletowanie obsady do filmu Fantastic 4. Jedną z aktorek mających dołączyć do obsady jest gwiazda serialu Gambit królowej – Anya Taylor-Joy. Jej angaż może jednak wywołać niemałe kontrowersje.

Aktorka bowiem przymierzana jest do roli Srebrnego Surfera. Bohater ten w komiksach jest mężczyzną, tak więc jeśli Marvel zdecyduje się na taki angaż to zmieni płeć tej postaci, co nie wszystkim fanom MCU może się spodobać.

Obecnie w obsadzie Fantastic 4 jest Pedro Pascal, który wcieli się w Reeda Richardsa. Film ma wyznaczoną datę premiery na 2 maja 2025 roku, tak więc wkrótce z pewnością poznamy główną obsadę produkcji, bowiem wiosną mają rozpocząć się już prace na planie. Ten umiejscowiony będzie w Pinewood Studios w Londynie.

Za kamerą Fantastic 4 stanie Matt Shakman mający na swoim koncie serial WandaVision.

Anyę Taylor-Joy w najbliższym czasie będziemy mogli oglądać u boku Chrisa Hemswortha w filmie Furiosa, prequelu Mad Max: Na drodze gniewu.

Źrodło: Dark Horizons