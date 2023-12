Oddający klimat pełen bohaterów nowy plakat ''Furiosy'' 0

Studio Warner Bros. udostępniło nowy plakat promujący Furiosę – prawdopodobnie jeden z najbardziej oczekiwanych filmów 2024 roku. Centralne miejsce na grafice zajmuje bohaterka, w którą wciela się Anya Taylor-Joy.

Plakat, który widzicie poniżej to tzw. plakat kinowy, To właśnie on będzie wisiał w multipleksach i mniejszych kinach promując film. Trzeba przyznać, że prezentuje się znakomicie. Rzuca się w oczy, wyrażając zarówno harmonie, jak i wielki choas oraz ukazując nam szereg głównych bohaterów.

Furiosa należy do sagi Mad Max i ukazuje losy tytułowej bohaterki sprzed wydarzeń z Mad Max: Na drodze gniewu. Dowiemy się co działo się z dziewczyną zanim dołączyła do Wiecznego Joe.

Po upadku cywilizacji młoda Imperatorka Furiosa (Anya Taylor-Joy) zostaje porwana z Zielonego Miejsca prowadzonego przez Wiele Matek. Dziewczyna wpada w ręce hordy motocyklistów, którą dowodzi Dementus. Przemierzając Pustkowia natrafiają oni na Cytadelę władaną przez Wiecznego Joe. Teraz dwaj władczy tyrani rozpoczynają walkę o dominację. W trakcie niej Furiosa stara się znaleźć sposób na powrót do domu, jednocześnie musząc raz po raz stawać oko w oko ze śmiercią.

George Miller ponownie stanął za kamerą filmu osadzonego w post-apokaliptycznym świecie. Pracował on na scenariuszu autorstwa Nicka Lathourisa. W obsadzie jest również gwiazda Marvel Studios – Chris Hemsworth, który wciela się w szalonego i brutalnego złoczyńcę Dementusa oraz Tom Burke, Alyla Browne, Quaden Bayles, Daniel Webber i Lachy Hulme. Nathan Jones i Angus Sampson ponownie wcielają się w role odpowiednio Rictusa Erectusa i Mechanika organicznego.

Furiosa trafi do kin 24 maja 2024 roku.

Źrodło: ComingSoon