Serial o jednej z córek z rodziny Addamsów – Wednesday, osiągnął wielki sukces, nic więc dziwnego, że Netflix chce poszerzyć tą serię i to nie tylko o drugi sezon, ale o spin-off oryginału. Nowy projekt miałby skupiać się na postaci wujka Festera.

Netflix jest obecnie na wczesnym etapie prac na spin-offem, a więc prawdopodobnie dopiero luźno omawiane są różne pomysły na serial.

W pierwszym sezonie Wednesday, serialu za który odpowiada Tim Burton, w wujka Festera wcielił się Fred Armisen. Jeśli projekt dojdzie do skutku, to prawdopodobnie powróci on do roli. To na razie wszelkie informacje na temat spin-offu.

Serial Wednesday zadebiutował na platformie Netflix w listopadzie 2022 roku. Produkcja ta to detektywistyczna i paranormalna opowieść o Wednesday Addams uczącej się w Akademii Nevermore. Nasza bohaterka próbuje zapanować nad swoimi nowo odkrytymi mocami psychicznymi, powstrzymać mordercze siły terroryzujące okolicę oraz rozwiązać nadnaturalną zagadkę, której częścią przed 25 laty stali się jej rodzice.

Obecnie trwają prace nad drugim sezonem serialu. Zdjęcia do niego rozpocząć mają się pod koniec kwietnia 2024 roku.

Jak donoszą zagraniczne media Netflix zachęcony sukcesem Wednesday chce zrealizować całą serię spin-offów opowiadających o konkretnych członkach rodziny Addams. Projekt o wujku Festerze ma pokazać czy pomysł ten na siebie zarobi. Co o tym sądzicie?

Źrodło: ComingSoon