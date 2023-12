"Chłopi" nadal w grze o Oscara 2024 za najlepszą animację 0

Mimo że Chłopi nie znaleźli się na skróconej liście kandydatów do nominacji oscarowych w kategorii najlepszy film międzynarodowy oraz najlepsza muzyka filmowa, nadal mają dużą szansę na nominację za najlepszą animację. Lista filmów, które powalczą o tę nagrodę podczas gali w Los Angeles, zostanie ogłoszona 23 stycznia. Z okazji przekroczenia 1,7 miliona widzów ekipa udostępniła darmowy album z malarskimi inspiracjami i obrazami z filmu.

Malarska ekranizacja Chłopów w reżyserii DK i Hugh Welchmanów przyciągnęła do kin już ponad 1,7 miliona widzów. Doceniony zarówno przez widownię, jak i krytyków polski kandydat do Oscara był od początku wymieniany przez najważniejsze zagraniczne redakcje wśród tytułów z największą szansą na nominację w kategorii pełnometrażowej animacji, o której dowiemy się 23 stycznia 2024 roku. To najważniejsza kategoria dla twórców tego niezwykłego, malowniczego dzieła.

Z niecierpliwością czekamy na ogłoszenie oscarowych nominacji i niezmiernie cieszymy się z tak świetnego wyniku oglądalności "Chłopów". Z okazji przekroczenia 1,7 miliona widzów na całym świecie zdecydowaliśmy się opublikować bezpłatny cyfrowy album zbierający wybrane obrazy stworzone na potrzeby filmu oraz malarskie inspiracje, które czerpaliśmy od najwybitniejszych polskich artystów.

komentuje Sean Bobbitt, CEO BreakThru Films, głównego producenta filmu

Z myślą o fanach filmu powstał publicznie dostępny album cyfrowy, zawierający wybrane obrazy stworzone na potrzeby projektu oraz ukazujący inspiracje malarskie zaczerpnięte od takich artystów jak Julian Fałat czy Józef Chełmoński. To właśnie między innymi aura tych pejzaży wypełniła kadry animacji. Przedmowę do albumu, opisującą inspiracje twórcze filmu napisał Piotr Dominiak, reżyser animacji i scenograf. Znajdziemy tu również pełną listę wszystkich artystów malarzy pracujących przy filmie, jak i informację, w jakich muzeach można zobaczyć oryginalne dzieła, a są to m.in. w Muzeum Narodowe w Warszawie, w Krakowie, Szczecinie i Wrocławiu, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu oraz Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy i Mazowieckie w Płocku. Album digitalowy jest dostępny bezpłatnie do pobrania: TUTAJ

Źrodło: NEXT FILM