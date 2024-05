W rozmowie z Deadline prezes Sony Motion Pictures Group Tom Rothman został zapytany, czy Murphy, który niedawno zdobył Oscara dla najlepszego aktora pierwszoplanowego za rolę w Oppenheimerze z 2023 r., powróci w nadchodzącej kontynuacji horroru Boyle’a 28 Years Later.

Tak, ale w zaskakujący sposób i w sposób, który rośnie, pozwól, że to tak ujmę. To Danny w najlepszym wydaniu, w połączeniu z bardzo komercyjnym gatunkiem, jak w przypadku Edgara Wrighta i Baby Driver. Czasami, gdy wypuścisz na rynek komercyjny prawdziwego reżysera, to podnosi to jego poziom.

wyjawił Tom Rothman