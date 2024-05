Nie żyje Jan A. P. Kaczmarek. Polski laureat Oscara miał 71 lat 0

Zmarł Jan A.P. Kaczmarek – wybitny polski kompozytor i laureat Oscara. Niezrównany twórca odszedł po długiej i trudnej chorobie w wieku 71 lat.

Jan A. P. Kaczmarek

Jan A.P. Kaczmarek urodził się 29 kwietnia 1953 roku w Koninie, w rodzinie o bogatych tradycjach muzycznych. Jego pasja do muzyki wyrastała z dzieciństwa, a pierwsze sukcesy odnosił już jako młody człowiek, komponując hymn szkolny i muzykę dla licealnego teatru. Jego życie artystyczne rozwijało się w różnych kierunkach, począwszy od pracy z teatrami awangardowymi w Polsce po emigrację do Stanów Zjednoczonych, gdzie kontynuował swoją karierę muzyczną. Najwyższe uznanie przyniosła mu muzyka do filmu Marzyciel Marca Forstera, za którą został uhonorowany Oscarem w 2005 roku.

Członek Amerykańskiej Akademii Filmowej, Europejskiej Akademii Filmowej i Polskiej Akademii Filmowej, laureat Orła za Osiągnięcia Życia. Jan A.P. Kaczmarek pozostawił niezatarte ślady w historii muzyki filmowej, komponując do ponad 70 produkcji fabularnych i dokumentalnych, w tym do Aimee i Jaguar (1999) Maxa Färberböcka, Stracone dusze (2000) Janusza Kamińskiego, Quo Vadis (2001) Jerzego Kawalerowicza czy Dzieci Ireny Sendlerowej Johna Kenta Harrisona. Ponadto, Jan A.P. Kaczmarek skomponował muzykę do filmów Agnieszki Holland, takich jak Całkowite zaćmienie (1995), Plac Waszyngtona (1997) oraz Trzeci cud (1999).

Jego dorobek artystyczny obejmuje również kompozycje symfoniczne oraz muzykę do spektakli teatralnych, a także reżyserię spektakli multimedialnych. W 2004 roku założył Instytut Rozbitek, wspierający młodych artystów w obszarze muzyki, teatru i filmu. Był również twórcą i dyrektorem Transatlantyk Festival, festiwalu idei, który stał się platformą do dyskusji o istotnych sprawach społecznych poprzez film i muzykę.

Ostatnie lata życia Jana A.P. Kaczmarka upłynęły na komponowaniu muzyki do filmów, włączając w to takie dzieła jak Dolina Bogów Lecha Majewskiego, Magnezja Macieja Bochniaka, Śmierć Zygielbojma Ryszarda Brylskiego czy Van Gogh Daniela Fridella, który dopiero czeka na premierę.

Jan A.P. Kaczmarek to nie tylko twórca muzyki filmowej, lecz także człowiek o ogromnej wrażliwości, życzliwości i pasji, którą dzielił się z widzami na całym świecie. Jego śmierć to ogromna strata dla polskiej i światowej sceny muzycznej.

