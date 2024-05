Nigdy nie przestawaj wierzyć. Zobacz nowy zwiastun filmu ''Harold i magiczna kredka'' 0

W sieci zadebiutował kolejny zwiastun filmu Harold i magiczna kredka. To produkcja, która zarówno małym, jak i dużym pozwala poruszyć wyobraźnię. W głównej roli Zachary Levi, aktor znany z Shazama!.

fragment plakatu

W swojej książce żądny przygód Harold (Zachary Levi) może ożywić wszystko, po prostu to rysując. Kiedy Harold dorasta i przenosi się ze stron książki do świata fizycznego, odkrywa, że ​​musi się wiele nauczyć o prawdziwym życiu i że jego wierna fioletowa kredka może wywołać więcej zabawnych wybryków, niż sądził, że to możliwe. Kiedy moc nieograniczonej wyobraźni wpadnie w niepowołane ręce, Harold i jego przyjaciele będą potrzebowali całej kreatywności, aby ocalić zarówno świat rzeczywisty, jak i jego własny.

Harolda i magiczną kredkę wyreżyserował brazylijczyk Carlos Saldanha mający na swoim koncie trzy filmy z serii Epoka lodowcowa. Pracował on na podstawie scenariusza Davida Guiona i Michaela Handelmana. Jest to pierwsza pełnometrażowa adaptacja książki dla dzieci z 1955 roku autorstwa Crocketta Johnsona. W obsadzie filmu znajdują się także Lil Rel Howery, Benjamin Bottani, Jemaine Clement, Tanya Reynolds, Alfred Molina i Zooey Deschanel.

Polska premiera filmu odbędzie się 2 sierpnia, równolegle z amerykańską.

Źrodło: Tylko Hity