Glen Powell stał się w ostatnim czasie mocno rozpoznawalnym aktorem, a to za sprawą występu w Hit Manie oraz Top Gun: Maverick . Aktor mógł zyskać jeszcze większy rozgłos, jednak odrzucił ofertę angażu do nowego filmu o dinozaurach z serii '’Jurassic World'’.

Powell w jednym z ostatnio udzielonych wywiadów ujawnił propozycję złożoną mu przez Universal. Stwierdził, że ostatecznie angaż odrzucił, a powodem jest kierunek kariery jaki obrał.