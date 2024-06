Max przybliża datę premiery serialu ''The Penguin'' 0

Oczekiwana przez fanów Batmana spin-offowa seria Max The Penguin zadebiutować ma w tym roku. Serwis podał jeszcze nie dokładną datę premiery, ale miesiąc pojawienia się serialu w streamingu.

fragment plakatu

Dotychczas wiedzieliśmy, że The Penguin zadebiutuje jesienią. Teraz wiemy, że będzie to we wrześniu. Na dokładną datę musimy jednak jeszcze poczekać.

Serial ten wywodzi się z filmu Batman Matta Reevesa. Jego fabuła osadzona jest w tym samym świecie. Przybliży on nam historię dojścia do władzy Oswalda Cobblepota w podziemnym świecie Gotham, później znanego jako Pingwin, będącego jednym z największych przeciwników Mrocznego Rycerza. Akcja rozpocznie się tydzień po wydarzeniach z kinowego filmu.

To wychodzi z ’’Batmana’’ Matta Reevesa i jest fantastyczne. Podobnie jak ’’Peacemaker’’ wyszedł z '’Legionu samobójców'’ Jamesa Gunna. To naprawdę dobry przykład tego, co można zrobić powiedział o serialu Casey Bloys, prezes i dyrektor generalny HBO i Max.

Do tytułowej roli powraca Colin Farrell. Oprócz niego w serialu występują m.in. Cristin Milioti jako Sofia Falcone, Clancy Brown jako Salvatore Maroni, Michael Zegen jako Alberto Falcone i Michael Kelly jako Johnny Vitti oraz Rhenzy Feliz, Shohreh Aghdashloo, Deirdre O’Connell, James Madio, Scott Cohen, Theo Rossi i Carmen Ejogo.

Na serial składa się osiem odcinków.

Źrodło: ComingSoon