Zobacz jak Colin Farrell zmienia się w Oza Cobba w serialu HBO "Pingwin"

Ponieważ na horyzoncie pojawia się spin-off Batmana, HBO udostępniło nowy film zza kulis, pokazujący przemianę Colina Farrella w tytułowego złoczyńcę, Pingwina.

kadr z serialu "Pingwin"

Nowy film pokazuje zakulisową pracę nad przemianą Farrella w Oza Cobba.

Fabuła Pingwina osadzona jest w tym samym świecie co Batmana z 2022 roku. Jego akcja rozgrywa się zaledwie tydzień po wydarzeniach z filmu, co oznacza, że Gotham City jest zalane, po tym jak Człowiek-Zagadka wysadził falochron otaczający miasto, a Carmine Falcone nie żyje. Serial przybliży nam historię dojścia do władzy Oswalda Cobblepota w podziemnym świecie Gotham, później znanego jako Pingwin, będącego jednym z największych przeciwników Mrocznego Rycerza. Pingwin, córka Carmine Sofia Falcone oraz Salvatore Maroni stoczą walkę o władzę.

Colin Farrell powraca do roli złoczyńcy Oswalda „Oza” Cobblepota. Oprócz niego w serialu występują m.in. Cristin Milioti jako Sofia Falcone, Clancy Brown jako Salvatore Maroni, Michael Zegen jako Alberto Falcone i Michael Kelly jako Johnny Vitti oraz Rhenzy Feliz, Shohreh Aghdashloo, Deirdre O’Connell, James Madio, Scott Cohen, Theo Rossi i Carmen Ejogo. Craig Zobel wyreżyserował pierwsze dwa odcinki i jest producentem wykonawczym. Lauren LeFranc to autorka scenariusza i showrunnerka.

Pingwin na antenie stacji HBO i na platformie Max zadebiutuje 19 września. Kolejne epizody pojawią się co tydzień od 29 września. Na serial składa się osiem odcinków.

Źrodło: MAX