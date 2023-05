Interesuję się szeroko pojętą sztuką. Pasjonuje mnie muzyka – sam gram na gitarze – grafika komputerowa, animacja, film, literatura, oraz wszelkie sztuki plastyczne. Ponadto piszę dla wielu serwisów internetowych głównie zajmujących się kulturą oraz – wspomnianą przed chwilą – sztuką. Recenzje, które piszę – i nie tylko – są bliskie mojemu sercu wówczas, kiedy mam oceniać film animowany. To właśnie ten gatunek filmowy towarzyszył mi od najwcześniejszych lat mojego życia, przez filmy takie, jak „Gdzie jest Nemo”, czy „Potwory i spółka” zainteresowałem się głębiej samą kinematografia oraz grafiką komputerową, która coraz bardziej uzależnia od siebie współczesne kino. Chciałbym stworzyć przede wszystkim własny film animowany, więc zapraszam chętnych do pomocy! To właśnie animacja zapoznała mnie z komiksem, ona sprawiła, że skłoniłem się sięgnąć po swój pierwszy zeszyt komiksowy. A następnie sięgnąłem po książkę i w ten sposób zadomowiłem się w literaturze.

Ryzykując życiem, fałszują dokumenty, ukrywają ludzi i wynajmują łodzie. Czy uda im się uratować ponad 2000 osób przed nazistowską zagładą? 7

Przez ocean to serial Netflixa, który opowiada o losach czterech przyjaciół z Polski. Wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych w poszukiwaniu lepszego życia. Serial pokazuje zarówno ich marzenia i nadzieje, jak i trudności i wyzwania, z jakimi muszą się zmierzyć w obcym kraju. Przez ocean to serial pełen emocji, humoru i napięcia, który porusza ważne tematy takie jak imigracja, tożsamość, miłość i przyjaźń.

Nie jest to typowy serial wojenny. Nie ma tu wielkich bitew, eksplozji czy krwawych scen. Zamiast tego skupia się na walce z biurokracją, która decydowała o losie tysięcy ludzi. Główni bohaterowie to młodzi Amerykanie, którzy ryzykując życiem, próbują pomóc artystom i intelektualistom uciec z Francji przed nazistami. W tym celu korzystają z różnych sposobów, od fałszowania dokumentów po organizowanie nielegalnych rejsów przez ocean. Serial pokazuje zarówno ich sukcesy, jak i porażki, a także ich osobiste dramaty i romanse.

Gra aktorska w Przez ocean jest na wysokim poziomie i zasługuje na uznanie. Serial ma znakomitą obsadę, w której wyróżnia się Gillian Jacobs jako Mary-Jane Gold, dziennikarka i działaczka humanitarna. Jacobs potrafi nadać swojej postaci wiarygodność, humor i emocje. Dobrze radzą sobie też Cory Michael Smith jako Varian Fry, szef organizacji ratującej uchodźców, oraz Lucas Englander jako Albert Otto Hirschman, ekonomista i bojownik. Serial nie stawia na patos i melodramat, ale na naturalność i zrozumienie bohaterów. Gra aktorska podkreśla ten styl i sprawia, że serial jest ciekawy i angażujący.

Muzyka w serialu Przez ocean jest bardzo ciekawa i pasująca do klimatu opowieści o uchodźcach z II wojny światowej. Serial jest inspirowany książką Julie Orinnger i ma 7 odcinków.Ścieżkę dxiękową skomponował Volker Bertelmann, znany również jako Hauschka. Jego styl łączy elementy klasyczne, elektroniczne i eksperymentalne. Muzyka podkreśla napięcie, emocje i humor serialu.

Scenariusz w serialu Przez ocean jest dobrze napisany i oparty na książce Julie Orinnger pt. Portfolio ocalonych artystów. Serial opowiada o prawdziwych wydarzeniach związanych z organizacją ratującą uchodźców z II wojny światowej w Marsylii. Scenariusz nie jest jednak ślepo wierny faktom historycznym, ale dodaje wiele fikcyjnych elementów, takich jak romansy czy satyra. Łączy dramat z humorem i nawiązuje do klasyków kina lat 40. Stara się też zrozumieć motywacje i emocje bohaterów oraz pokazać aktualność problemu uchodźstwa. Jest ciekawy, świeży i znaczący.

Serial Przez ocean ma wiele zalet. Po pierwsze, jest oparty na prawdziwej historii, która jest mało znana, a bardzo ciekawa i ważna. Po drugie, ma znakomitą obsadę, w której szczególnie wyróżnia się Gillian Jacobs jako Mary-Jayne Gold, frywolna i odważna kobieta, która staje się kluczową postacią w organizacji ratunkowej. Po trzecie, ma piękne zdjęcia i kostiumy, które oddają klimat epoki i kontrast między bogatymi i biednymi. Po czwarte, ma interesujących bohaterów drugoplanowych, takich jak pisarz Thomas Mann czy malarz Marc Chagall.

Przez ocean ma jednak też kilka wad. Po pierwsze, jest dość wolny i momentami nudny. Niektóre sceny są zbyt długie lub zbędne, a akcja nie trzyma w napięciu. Po drugie, jest dość schematyczny i przewidywalny. Nie ma tu wielkich zwrotów akcji ani zaskakujących rozwiązań. Po trzecie, jest dość powierzchowny i nie zagłębia się w psychologię bohaterów ani w kontekst historyczny. Nie dowiadujemy się wiele o tym, co naprawdę działo się we Francji podczas okupacji ani o tym, co czuli uchodźcy.

Serial Przez ocean to nie tylko opowieść o dramatycznych losach uchodźców z okupowanej Europy, ale także hołd dla ludzi, którzy ryzykowali życie, aby im pomóc. Twórcy zadbali o wiarygodne oddanie realiów historycznych, a także o wplecenie w fabułę elementów humoru i piękna. Obsada zagrała znakomicie, a szczególnie wyróżnili się Gillian Jacobs i Lucas Englander jako główni bohaterowie. Serial jest pełen emocji, napięcia i wzruszeń, a także inspiruje do refleksji nad wartością wolności i sztuki.