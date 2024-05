Film trzyma w napięciu od początku do końca. Jest to klasyczny slasher, który oferuje sporą dawkę grozy, napięcia i brutalności. Stanowi obowiązkową pozycją dla wszystkich fanów horrorów. 8

Krew płynie w Crystal Lake

Piątek trzynastego (1980) - Laurie Bartram, Adrienne King, Harry Crosby (II)

Piątek trzynastego z 1980 roku to klasyczny slasher, który na stałe wpisał się w historię horroru. Film opowiada o grupie nastolatków, którzy pracują na letnim obozie Crystal Lake. Mają go przygotować na przyjęcie grupy młodzieży z powodu ponownego otwarcia. Obóz został zamknięty po utonięciu jednego z dzieci tam przebywających, a także zabójstwie dwójki opiekunów. Co gorsze, mordercy nie udało się schwytać…

W filmie główną bohaterkę – sympatyczną Alice, malarkę mającą prowadzić zajęcia artystyczne dla dzieci – zagrała Adrienne King. W pamięci widzów zapada również Robbi Morgan w roli kucharki Annie. Początkowo ona wydaje się wiodącą postacią. Niespodziewanie ginie w pierwszej połowie filmu. Pozostała obsada jest przyzwoita, a na szczególną uwagę zasługuje debiutujący wówczas Kevin Bacon.

Piątek trzynastego (1980) - Mark Nelson (I), Laurie Bartram

Postać psychopatycznej pani Voorhees, granej przez Betsy Palmer, budzi wiele grozy i emocji. Jest ona zdeterminowana, by pomścić śmierć swojego syna Jasona i bezwzględnie eliminuje wszystkich, którzy staną na jej drodze. Pamiętam moje zaskoczenie, gdy z auta mordercy wychodzi sympatyczna starsza panu…

Film trzyma w napięciu od początku do końca. Już początkowa scena, w której giną opiekunowie, jest bardzo mocna i brutalna. Atmosfera grozy potęguje się, gdy bohaterowie docierają do obozu. Następnie wieczorem zaczyna się burza. Dodatkowo twórcy filmu umiejętnie budują napięcie, stosując m.in. widok oczami zabójcy.

Piątek trzynastego (1980) - Betsy Palmer

Muzyka Harry'ego Manfrediniego, inspirowana tematem Psychozy z 1960 r. doskonale buduje atmosferę grozy i napięcia. Z kolei spokojny, stonowany utwór fortepianowy „Sail Away Tiny Sparrow” rozbrzmiewający podczas napisów końcowych z jednej strony uspokaja i wprowadza w smutny nastrój, z drugiej sugeruje, że to nie rzeczywisty koniec historii.

Za efekty specjalne w filmie odpowiadał Tom Savini, który stworzył wiele ikonicznych scen gore. Charakteryzacja jest bardzo dobra i zapadająca w pamięć. Można wyróżnić pewne momenty, np. morderstwo przy użyciu topora czy przybicie strzałami łuczniczymi do drzwi.

Piątek trzynastego (1980) - Kevin Bacon (I)

Piątek trzynastego to film z niedużym budżetem, który stał się hitem i doczekał się wielu bardziej bądź mniej udanych sequeli. Jest to klasyczny slasher, który oferuje sporą dawkę grozy, napięcia i brutalności. Stanowi obowiązkową pozycją dla wszystkich fanów horrorów. Bardzo polecam!