Główna obsada serialowego Władcy Pierścieni została skompletowana. Do produkcji dołączyło, aż dziewięć nowych nazwisk. Informacja o angażu wyszła od samego Amazona, a więc jest ona pewna.

fot. materiały prasowe

Do tej pory w obsadzie znajdowali się Joseph Mawle, Maxim Baldry, Robert Aramayo, Markella Kavenagh, Ema Horvath i Morfydd Clark, która wcieli się w młodą Galadrielę. Dołączają do nich Tom Budge, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Ismael Cruz Cordova, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith i Charlie Vickers. Autorami scenariusza są J.D. Payne i Patrick McKay. Reżyserem pierwszych odcinków został J.A. Bayona.

Po przeprowadzeniu poszukiwań na globalną skalę, z przyjemnością w końcu ujawniamy pierwszą grupę znakomitych aktorów, którzy wezmą udział w serii. powiedział J.D. Payne

Niestrudzenie pracujemy nad tym, aby Śródziemie ożyło. Robimy to dla wszystkich fanów oraz dla nowych odbiorców na całym świecie. dodał Patrick McKay

Fabuła serialu ma zostać osadzona w Drugiej Erze, a więc na co najmniej 3000 tys. lat wcześniej niż wydarzenia z filmowego Władcy Pierścieni. Trwa ona 3441 lat i rozpoczęła się po wygnaniu Morgotha, mrocznego pana poprzedzającego Saurona, a jej koniec pieczętuje pierwszy upadek Saurona.

Zdjęcia do serialu mają rozpocząć się już w lutym w Nowej Zelandii. Premiera The Lord of the Rings zaplanowana jest na przyszły rok.