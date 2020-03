Pamiętacie film Łowca czarownic z 2015 roku? Właśnie w sieci pojawiły się informacje odnośnie jego kontynuacji.

fot. materiały prasowe

Gwiazda produkcji Vin Diesel ujawnił, iż trwają już prace nad sequelem widowiska. Studio Lionsgate jest na etapie poszukiwania osoby, która podjęłaby się napisania scenariusza. Sam Diesel również wyraził chęć do powrotu.

W filmie Łowca czarownic Diesel wcielił się w Kauldera – nieśmiertelnego łowcę czarownic. Swoją nieśmiertelność zawdzięcza klątwie, jaką rzuciła na niego Królowa czarownic tuż przed swoją śmiercią. Po upływie 500 lat Kaulder wciąż błaka się po świecie poszukując ostałych przy życiu czarownic, którym udaje się przedostać z mrocznych odmętów w świat ludzi. Jego jedynymi sprzymierzeńcami są proboszcz nowojorskiej świątyni oraz młoda czarownica o dobrym sercu Chloe. Ich pomoc może jednak nie wystarczyć, gdy okaże się, że światu grozi powrót Królowej, którą wskrzesić pragnie Belial – potężna, zbuntowana czarownica śniąca o panowaniu zła.

Produkcja ta nie osiągnęła spektakularnego finansowego sukcesu, bowiem przy budżecie 90 mln dolarów zarobiła jedynie 146 mln, jednak mimo to zyskała pewną popularność, a to z pewnością wystarczy do stworzenia dochodowego sequela. A Wy co o tym myślicie? Chcielibyście z powrotem zobaczyć Vin Diesela w roli łowcy czarownic?