Kryzys związany z pandemią spowodował, że coraz większa liczba osób pozostaje w swoich domach, co automatycznie zwiększa popyt na usługi, jakie oferują nam platformy streamingowe. O tym, że w obecnych warunkach niekoniecznie jest to powód do radości, przekonał się Netflix, który w dniu wczorajszych odnotował problemy z dostępnością.