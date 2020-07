Sauron, Galadriel i Elrond pojawią się w serialu "Lord of the Rings" 0

Serial produkowany przez Amazona na podstawie legendarnej sagi J.R.R. Tolkiena zaprezentuje nam kilka klasycznych postaci doskonale znanych z książek oraz filmów Petera Jacksona. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Z najnowszych informacji wynika, że takie postacie, jak Sauron, Galadriel i Elrond pojawią się na ekranie w serialu The Lord of the Rings, za którym odpowiada firma Amazon. Produkcja będzie oparta na mitologii Śródziemia stworzonego przez J.R.R. Tolkiena, jednak nie będzie ani wierną adaptacją wydarzeń przedstawionych w jego powieściach, ani serialem związanym z filmami wyreżyserowanymi przez Petera Jacksona. Zamiast tego fabuła serii będzie koncentrować się na wydarzeniach z Drugiej Ery, które znalazły się w "Silmarillionie".

Informacja o pojawieniu się trzech wyżej wymienionych postaci została podana w trakcie tegorocznego Comic-Conu, a następnie puszczona w eter, między innymi przez twitterowy profil "TheOneRing.net".

Zdjęcia do serialu kręcone są w Nowej Zelandii. Już dzisiaj wiadomo, że serialowy The Lord of the Rings jest jednym z najdroższych programów telewizyjnych w historii. Pierwsze dwa odcinki mają zostać wyreżyserowane przez znanego hiszpańskiego filmowca, J.A. Bayonę.

Obsada serialu jest ogromna i składa się głównie z młodych lub stosunkowo nieznanych aktorów. Najgłośniejszym nazwiskiem, które została na ten moment zakontraktowane jest Will Poulter, który finalnie i tak zrezygnował z grania w produkcji z powodu konfliktów w harmonogramie.

Źrodło: Screen Rant