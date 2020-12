Dla fanów filmów o Gwiezdnych Wojnach największą tragedią, jakiej doznała seria, było to, że jej twórca George Lucas zdecydował się sprzedać prawa Disneyowi w 2012 roku. Autor Paul Duncan przedstawił fragment swojej nadchodzącej książki o Gwiezdnych wojnach, w której Lucas przyznaje że zdecydował się na taki krok aby spędzać więcej czasu z rodziną.

Pracując nad kolejnym filmem z sagi w 2012 roku miałem już 69 lat. Pytanie brzmiało, czy będę to robić przez resztę życia? Czy chcę przejść przez to jeszcze raz? W końcu zdecydowałem, że wolę wychowywać córkę i cieszyć się życiem przez jakiś czas. Mogłem nie sprzedawać LucasFilm i znaleźć kogoś, kto poprowadziłby produkcje, ale to nie jest przejście na emeryturę. Przy pracach nad Imperium kontratakuje i Powrocie Jedi starałem się trzymać z daleka, ale nie mogłem. Byłem tam każdego dnia. Mimo że ludzie byli moimi przyjaciółmi i wykonali świetną robotę, ale to nie było to samo; to było tak, jakbym został usunięty. Kolejny raz by już to nie zadziałało. Jestem jednym z tych gości od mikrozarządzania i nic na to nie poradzę. zdradził Lucas