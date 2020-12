Nadchodzi ''Chaos Walking'' z Tomem Hollandem - zobaczcie klip z pierwszego spotkania dwójki głównych bohaterów 0

Studio Lionsgate wydało nowy materiał promujący długo oczekiwany film science fiction Chaos Walking z Tomem Hollandem i Daisy Ridley w rolach głównych. Produkcja ta ukończona została już w 2017 roku, jednak ciągle coś stawało na przeszkodzie, aby film trafił do szerokiej dystrybucji.

fot. materiały prasowe

Po ukończeniu zdjęć studio Lionsgate, które zobaczyło finalną wersję zażądało dokrętek, bowiem jego szefowie uznali, iż to co powstało nie nadaje się do pokazywania. Po dość znaczących zmianach wyznaczono datę premiery na 21 stycznia 2021 roku. Teraz jednak zdecydowano się ponownie opóźnić wydanie filmu. Nową datą jest 5 marca 2021 roku. Czekanie jednak postanowiono osłodzić wypuszczeniem klipu, który zobaczyć możecie poniżej.

Film jest ekranizacją książki Patricka Nessa noszącej tytuł The Knife of Never Letting Go. Akcja rozgrywa się w niedalekiej przyszłości. Todd Hewitt rozbija się na obcej planecie, na której nie ma kobiet, a mężczyzn nęka hałas – siła ujawniająca wszystkie myśli. W tym niebezpiecznym świecie odnajduje Violę, jedyną kobietę, której życie jest zagrożone. Todd poprzysięga, że będzie ją chronił, ale aby to zrobić musi odkryć swoją wewnętrzną moc i dowiedzieć się jaką straszną tajemnicę kryje ta planeta.

W obsadzie aktorskiej oprócz wyżej wspomnianych znajdują się także Mads Mikkelsen, Nick Jonas, Demian Bichir, Kurt Sutter oraz David Oyelowo. Za reżyserię filmu odpowiada Doug Liman, a pracował on na scenariuszu autorstwa Patricka Nessa i Christophera Forda.

Źrodło: ComingSoon