Zwiastun ''Young Rock'' - serialu inspirowanego życiem Dwayne'a Johnsona 0

Dwayne Johnson, obecnie jeden z najpopularniejszych i najlepiej zarabiających aktorów Hollywood, doczekał się serialu inspirowanego swoim nastoletnim życiem. Poznamy drogę aktora od dziecka do lat 20, kiedy to trafił do footballowej drużyny, a potem został wrestlerem, jak duża część męskich członków jego rodziny.

fot. materiały prasowe

Serial Young Rock powstaje dla stacji NBC. Składa się z 11 odcinków. W 10 letniego aktora wciela się Adrian Groulx, Bradley Constant portretuje go jako 15 latka, a Uli Latukefu występuje jako Johnson w wieku od 18 do 20 lat. Stacey Leilua gra matkę Johnsona – Aty, jego nieżyjącego już ojca portretuje Joseph Lee Anderson, a Ana Tuisila wciela się w babcię aktora Lia Maivię.

Za produkcję serialu odpowiadają Nahnatchka Khan i sam Johnson za pośrednictwem swojej firmy Seven Bucks Productions. Premiera Young Rock już 16 lutego 2021 roku.

Zobaczcie zapowiedź tej autobiograficznej produkcji.

Dwayne Johnson noszący pseudonim The Rock to aktor, którego sympatią darzy cała rzesza fanów z całego świata. Swoją wielką popularność zawdzięcza nie tylko wspaniałej grze aktorskiej, ale i nieprawdopodobnej charyzmie i urokowi osobistemu. W ostatnim czasie podziwiać mogliśmy go w przygodowych filmach z serii Jumanji czy w filmach akcji z serii Szybcy i wściekli. Wystąpił także w produkcji Drapacz chmur czy Rampage: Dzika furia.

Źrodło: ComingSoon