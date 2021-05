Rosyjski horror ''Superdeep'' zmierza na Shudder - zobaczcie zwiastun 0

Na platformę Shudder zmierza ciekawa rosyjska produkcja Superdeep. Serwis zaprezentował pierwszą zapowiedź tego horroru. Możecie zapoznać się z nią w dalszej części tego artykułu. Koniecznie dajcie znać w komentarzach co myślicie o tej produkcji.

fragment plakatu promującego film ''Superdeep''

Fabuła Superdeep zainspirowana jest prawdziwym miejscem, jakim jest najgłębszy odwiert wykonany przez człowieka na Syberii. Poznamy wydarzenia z 1984 roku, które doprowadziły do zamknięcia tego rosyjskiego obiektu. Odwiert wykonany na głębokość prawie 12 kilometrów przysporzył pracującym przy nim ludziom mrożące krew w żyłach wydarzenia. Odpowiednio czułe urządzenia zarejestrowały bowiem niewyjaśnione dźwięki stamtąd dochodzące, przypominające krzyki i jęki wielu ludzi. W filmie zobaczymy jak niewielki zespół naukowców i wojskowych schodzi pod powierzchnię, aby odkryć sekret tego miejsca. To co odkryją będzie stanowić największe zagrożenie przed jakim kiedykolwiek stanęła ludzkość.

W obsadzie horroru znajdują się m.in. Milena Radulovic, Sergey Ivanyuk, Nikolay Kovbas, Kirill Kovbas i Nikita Dyuvbanov. Za jego reżyserię i scenariusz odpowiada Arseny Syuhin, dla którego jest to debiut fabularny.

Premiera Superdeep już 17 czerwca 2021 roku.

Źrodło: Bloody Disgusting