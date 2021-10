Dobry sąsiad to skarb - premiera serialu "Po sąsiedzku" na Comedy Central 0

Dobry sąsiad to skarb – wie o tym przyjaźniąca się od lat społeczność Afroamerykanów zamieszkująca jedną z dzielnic Los Angeles. Sąsiedzka sielanka nie będzie jednak trwała wiecznie – przyjdzie dzień, w którym po sąsiedzku wprowadzą się intruzi! W poniedziałek 4 października o godz. 19:00 Comedy Central zaprasza na premierę pełnego humoru sitcomu o sąsiedzkich perypetiach – Po sąsiedzku!

Calvin Butler jest samozwańczym królem swojego sąsiedztwa oraz wiernym i dumnym strażnikiem tożsamości Afroamerykanów. Pewnego dnia na jego terytorium wkraczają nieznajomi – biała rodzina z Michigan – Johnsonowie.

Dave Johnson to zawodowy mediator i najmilszy facet z całego Środkowego Zachodu Stanów. Niestety nie wszyscy mieszkańcy dzielnicy doceniają jego ogromną życzliwość, a szczególnie nieufny pozostaje jego najbliższy sąsiad Calvin. Serial pokazuje jak, wydawałoby się, zupełnie niepasująca do otoczenia rodzina próbuje zaaklimatyzować się wśród nowych sąsiadów i zdobyć ich sympatię. Okazywanie przez Dave’a szczerej, ale skrajnej serdeczność oraz jego próby zjednania sobie sąsiadów zazwyczaj kończą się wtopą. Asymilacja w nowym środowisku okazuje się być wyzwaniem. Ale po co doszukiwać się między sobą różnic, skoro można skupić się na tym, co nas łączy?

Fani Teorii wielkiego podrywu, Siostrzyczek czy Kim jest Samantha? mogą liczyć na kolejną dużą porcję humoru, żartów oraz zabawnych podtekstów serwowaną przez twórcę tych seriali, Jima Reynoldsa.

Premiera serialu na kanale Comedy Central odbędzie się w poniedziałek 4 października o godz. 19:00. Kolejne odcinki Po sąsiedzku będą emitowane od poniedziałku do piątku. O godz. 19:00 stacja zaprasza na powtórkę z poprzedniego dnia, a zaraz po nim, o 19:25, na nowy odcinek.

Źrodło: Comedy Central