Oficjalny zwiastun dramatu ''Psie pazury'' w reżyserii Jane Campion 0

Netflix zaprezentował pełną zapowiedź dramatu Psie pazury, filmu o trudnej relacji dwóch braci i niesamowitej przemianie jednego z nich pod wpływem zaistniałych wydarzeń.

na zdjęciu Benedict Cumberbatch, film ''Psie pazury''

W rolach głównych występują Jesse Plemons jako George, Benedict Cumberbatch jako Phil i Kirsten Dunst jako Rose. Za reżyserię i scenariusz odpowiada Jane Campion. Fabuła filmu opiera się na powieści Thomasa Savage'a zatytułowanej The Power of the Dog.

Charyzmatyczny farmer Phil Burbank budzi powszechny podziw i strach. Wraz ze swoim bratem mieszka na największym ranczu w Montanie. Oprócz jednak więzów krwi, mężczyzn dzieli niemal wszystko. George to człowiek niezwykle szczodry, delikatny i powściągliwy. Phil zaś jest niesamowicie inteligentny, ma wdzięk, ale i pociąg do okrucieństwa. Gdy na ich drodze staje samotna matka Rose, litościwy George postanawia się z nią ożenić. To nie podoba się jego bratu, któremu George na wspólne ranczo sprowadza nowo poślubioną żonę i jej syna. Phil staje się ich dręczycielem. Wkrótce jednak coś zaczyna w nim pękać, bierze chłopca pod swoje skrzydła. Czy Phil wreszcie pozna czym jest miłość, czy jego zmiana w zachowaniu to tylko dalsza część planu pozbycia się nowych lokatorów?

Poniżej wspomniana zapowiedź.

Premiera filmu Psie pazury na platformie Netflix już 1 grudnia 2021 roku.

Źrodło: Netflix